Марокканцы обеспокоены массовым исчезновением пчел с пасек

Рабат, 26 февраля. Марокканских фермеров обеспокоило массовое исчезновение пчел. Насекомые покинули более 23 тысяч ульев в нескольких регионах страны.

Национальное управление по безопасности пищевых продуктов (ONSSA) сообщило, что наиболее пострадавшими считаются города Эр-Рашидия и Фких-Бен-Салах. Эксперты в последние дни проводят полевые расследования причин феномена.

Директор по охране растительного и животного баланса ведомства Абд ар-Рахман аль-Абрак успокоил граждан. По его словам, явление не должно вызывать тревогу, оно связано с рядом факторов.

«Исчезновение пчел с пасек в некоторых районах — явление новое. Предварительные расследования исключили, что оно вызвано болезнью», — сказал чиновник в интервью местному изданию Hespress.

В Марокко насчитывается более 36 тысяч пчеловодов, которые держат порядка 910 тыс. ульев. Разнообразие лесной экосистемы и обилие зеленых насаждений делают страну пригодной для разведения пчел. Королевство ежегодно производит 8000 тонн меда.

Представитель ONSSA называет синдром распада пчелиных семей наиболее важной проблемой. Однако изучение феномена продолжается.

«Управление сформировало 32 команды для исследования исчезновений пчел. Полевые исследования проводятся в 21 провинции, где уже осмотрено более 22 тысяч ульев», — подтвердил Аль-Абрак.

По его словам, результаты лабораторных анализов исключили болезнь как причину исчезновения насекомых. Чиновник подозревает, что явление может быть вызвано рядом факторов, связанных с климатическими условиями и окружающей средой.

Ранее Главное управление метеорологии Марокко подтвердило увеличение дефицита осадков в стране. Нехватка дождей уже негативно сказалась на водных ресурсах и сельскохозяйственном производстве.