Евгений Пригожин: Россия всегда была и будет против нацизма

В свое время господин Сорос и другие американские дядьки почему-то решили, что с помощью смены режима на Украине, в Казахстане и Белоруссии они сумеют расшатать Россию и поделить ее на части. По их плану Дальний Восток заберут китайцы, а оставшееся они поделят между собой и их подельниками. Русским в лучшем случае оставят либо кусочек Урала, либо что-нибудь вокруг Москвы, чтобы они не шлялись по миру и думали, что у них есть свое государство. Таким образом Великая русская империя должна была прекратить свое существование. Для этого на территориях, которые прежде принадлежали Польше, а после Второй мировой войны были присоединены к Украине, начали создавать очаги национализма.

Националисты всегда были сильны на западе страны, но к 2013 году их раскачали до того, что те пошли на Майдан захватывать Украину. На престоле сидел не очень умный Янукович. Януковичу сказали:

«Мир, дружба, жвачка. Создаем коалиционное правительство и после решаем, как нам дальше жить, вступать в Евросоюз или нет».

Договор с Евросоюзом, который Янукович решил подписать, он даже не прочитал, а когда прочитал, то обалдел и включил заднюю (имею в виду не привод). Этим воспользовались товарищи из Евросоюза и Америки и устроили Майдан. Майдановцы поорали, повизжали, пожгли покрышки, а потом предложили Януковичу перемирие при условии, что тот уберет «Беркут». Не очень умный Янукович убрал «Беркут», они захватили власть на Украине и сделали его крайним. Типичная ситуация при смене правительства. Суданцы думают, что их бедой был Омар аль-Башир, и курс фунта у них — 50 фунтов за один доллар. Но проходит два года, бедный Омар аль-Башир сидит в тюрьме, Судан упал в уровне развития на 50 ступеней вниз, а доллар подорожал в десять раз. Называется — за что боролись, на то и напоролись.

Кроме усилий американцев, для Майдана были и другие предпосылки. Янукович во время своего правления вступил в конфликт со всеми элитами, и в итоге власть захватили националисты. Важное правило для любого правителя — никогда не ругайтесь с элитами. Научитесь с ними договариваться. Иначе вас разорвут.

wikipedia.org / Saeima / CC BY-SA 2.0

Янукович думал только о себе, и с этим нельзя не согласиться. Он забрал все у элит и отдал своим детям. На что представители элит, конечно, не могли не отреагировать и с помощью Запада устроили весь этот беспредел, и человек, который едва наскребал себе на жизнь производством не очень вкусных конфет, рванул в президенты. В этом беспределе участвовали послы разных стран и «хитроумные» президенты, которые выросли в Восточной Германии и поэтому ненавидели все российское, потому что восточное — это российское. Все эти недопрезиденты ходили, выпендривались и кричали: «Слава Украине!». Потом Порошенко разворовал страну, а после выбрали клоуна Зеленского. Тот, как говорят, употребляет различные психотропные вещества, и у него слабо работает мозг. На этом мечта украинцев на светлое будущее окончательно рухнула. И не осталось ничего, кроме нацистов и западных кураторов. Этакая лаборатория по разведению нацистов, как опарышей в благоприятной среде.

Параллельно со всеми этими процессами разворачивалась трагедия русскоязычного населения. В Одессе их сжигали заживо, в Донбассе происходил злостный геноцид. Все эти события показаны в моем фильме «Солнцепек», который можно считать документальным.

Кадр из фильма «Солнцепек» /

Россия во главе с президентом Путиным в течение длительного времени пыталась урегулировать эту ситуацию дипломатическим путем. Но западным лидерам факты геноцида в Донбассе казались только лишь забавными, вспомните реакцию канцлера Германии Шольца и генсека ООН Гуттериша. Видимо, часть потомков фашистов решила, что они будут громко кричать: «Хайль Шольц!» в центре Европы.

В январе 2022 года усилились обстрелы в Донбассе, ВСУ начали греметь железом вместе с американскими военными прихлебателями, которые, кстати, не забудьте, бежали из Афганистана, Ирака и бегут отовсюду, где гибнет хоть один сосущий молоко матери американский солдат, нежное существо с нежной кожей на розовой попке. Они гремели оружием и угрожали расправой. И президент Путин принял единственное верное решение, он просто взял и поставил жесткий барьер.

Есть еще одна история — продвижение НАТО на восток, об этом в речи президента все сказано. НАТО движется на восток, и когда приблизится к нашим границам вплотную, мы станем его рабами. Как всем известно, Горбачев подписал договор, в котором было запрещено перемещение российских войск по территории страны, точно так же нас заставят сидеть на жопе ровно и помалкивать. Потом потребуют прекратить ядерную программу, разоружить армию и далее по списку.

Поэтому Путин сделал все абсолютно правильно. Украина пусть живет долго и счастливо, но без милитаристских наклонностей, так же, как это было с Германией в начале века. Наверняка Украина начнет испытывать новое оружие в Польше или еще где-нибудь, и мы, быть может, столкнемся с угрозой со стороны Украины лет через 20, но сейчас мы делаем то, что должны делать. Поэтому российские войска идут принудить к миру украинский Четвертый рейх. То, что украинская армия подчиняется этому рейху, — вопрос времени.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Если украинская армия хочет мира для своего народа и процветания Украины, она должна пойти и арестовать своих «фюреров», желательно вместе с «фюрером» Шольцем, выловить господина Порошенко, собрать в кучу националистов, с которыми у армейцев, кстати, бесконечные конфликты, посадить их на цепь и привезти для того, чтобы разобраться, по какому закону они пытались истребить миллионы людей.

Россия всегда была против нацизма, и Россия должна это остановить. Я предлагаю всем россиянам поддержать нашу армию, которая защищает от него нашу страну, и надеть георгиевские ленточки. Стоп нацизм!

А тем, кто ловит кайф от тега «нет войне», прямая дорога на просмотр фильма «Солнцепек».

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