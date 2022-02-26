Ксения Собчак объяснила, почему шоу «Вечерний Ургант» убрали из сетки вещания

Москва, 26 февраля. Телеведущая и журналист Ксения Собчак объяснила, почему руководство Первого канала приняло решение убрать из сетки вещания развлекательное шоу «Вечерний Ургант».

Собчак в своем Telegram-канале рассказала, что решение не показывать «Вечерний Ургант» приняли совместно ведущий проекта Иван Ургант и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Журналистка отметила, что сейчас смотреть юмористические программы просто неуместно.

«Потому что сейчас юмористический контент неуместен. Другие юмористические программы тоже убраны из сетки — в том числе КВН», — наисала Собчак.

Такие меры предприняты из-за спецоперации в Донбассе, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что действия ВС РФ направлены исключительно на демилитаризацию Украины. Глава государства назвал вынужденным решение о проведении спецоперации.