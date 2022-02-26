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Власти Брянки в ЛНР сообщили, что все городские службы продолжают работать

Общество
Власти Брянки в ЛНР сообщили, что все городские службы продолжают работать
Федеральное агентство новостей

Брянка, 26 февраля. Все городские службы в Брянке, располагающейся в Луганской Народной Республике, продолжают работать, несмотря на вероятность обострения ситуации. Об этом заявил глава местной администрации Николай Моргунов.

По его словам, обстановка в городе остается непростой из-за слишком близкого расположения к линии фронта. Однако Брянка продолжает жить своей жизнью, отметил Моргунов.

«Все службы, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности города, сегодня работают», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Кроме того, Моргунов сообщил, что на данный момент среди жителей Брянки пока нет желающих покинуть город.

Ранее Народная милиция ЛНР смогла занять три населенных пункта, которые были подконтрольны украинским вооруженным силам. При этом в Донбассе продолжается специальная операция, объявленная президентом России Владимиром Путиным.

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