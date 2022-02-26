Министр цифровой трансформации Украины обратился за помощью к Илону Маску

Киев, 26 февраля. Михаил Федоров просит американского предпринимателя обеспечить Украину станциями Starlink. Он также попросил разработчика повлиять на Россию.

Свое обращение к основателю компаний SpaceX и Tesla министр цифровой трансформации Украины опубликовал в Twitter.

«Мы нуждаемся в поддержке — прошу вас как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. А также обратиться к РФ — многие думающие россияне уважают вас», — говорится в сообщении, опубликованном на английском языке.

Станции Starlink – глобальная спутниковая система, разработанная компанией SpaceX. Она обеспечивает высокоскоростной спутниковый Интернет на территориях, где он работает неустойчиво или полностью недоступен.

Ранее Минцифры Украины попросило генерального директора компании Apple Тима Кука заблокировать App Store на территории России.