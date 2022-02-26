Более 150 тысяч человек покинули территорию Украины к настоящему времени

Киев, 26 февраля. Территорию Украины на данный момент уже покинули более 150 тысяч человек на фоне обострения ситуации в стране.

Отмечается, что в основном украинцы направляются в Польшу, Венгрию, Молдавию и Румынию. Об этом сообщила комиссар Организации Объединенных Наций (ООН).

Власти Словакии ранее объявили режим чрезвычайной ситуации в стране. Причиной этому послужил большой наплыв беженцев со стороны Украины.

Эскалация конфликта в Донбассе привела к началу вынужденной спецоперации России в данном регионе. Своим решением президент РФ Владимир Путин намерен остановить агрессию киевского режима против жителей ЛНР и ДНР, поскольку украинское руководство не оставило Москве иного выбора.