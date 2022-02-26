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НТВ отменил выпуск шоу «Маска» 27 февраля на фоне конфликта в Донбассе

Общество
НТВ отменил выпуск шоу «Маска» 27 февраля на фоне конфликта в Донбассе
Prt Scr youtube.com  /  WeiT Media

Москва, 26 февраля. Телеканал НТВ уберет из эфира шоу «Маска», новый выпуск которого должен был выйти 27 февраля.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции на территории Украины, направленной на защиту гражданского населения ЛНДР. В связи с обострением конфликта ряд вещателей начал изменять свои эфирные сетки, убирая из них развлекательные шоу.

«Телеканал НТВ вносит изменения в сетку вещания в воскресенье, 27 февраля. После программы «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» в 20:20 вместо развлекательного шоу «Маска» в эфир выйдет ток-шоу «Звезды сошлись», в 21:50 — расследовательский проект «Основано на реальных событиях», в 01:00 — художественный фильм «Доктор Лиза», — сообщили в пресс-службе НТВ ТАСС.

Ранее руководство Первого канала объяснило пропажу передачи «Вечерний Ургант» из вечернего эфира. Представители телеканала связали переверстку с важными общественно-политическими событиями, происходящими в мире.

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