Биатлонисты РФ выступят на этапах Кубка мира и Кубка IBU под нейтральным флагом

, 26 февраля. Российские и белорусские биатлонисты выступят как нейтральные спортсмены на этапах Кубка мира и Кубка IBU.

Отмечается, что гимны двух стран не будут звучать на соревнованиях. Также запрещены российские или белорусские флаги, символы или национальные эмблемы. Вместо них будет использоваться флаг IBU.

В сообщении говорится, что форма российских и белорусских спортсменов также должна быть нейтрального цвета и дизайна и не иметь никаких национальных эмблем и флагов. Решение было принято после обсуждения ситуации на Украине.