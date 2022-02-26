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Биатлонисты РФ выступят на этапах Кубка мира и Кубка IBU под нейтральным флагом

Спорт
Биатлонисты РФ выступят на этапах Кубка мира и Кубка IBU под нейтральным флагом
Global Look Press  /  Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency

, 26 февраля. Российские и белорусские биатлонисты выступят как нейтральные спортсмены на этапах Кубка мира и Кубка IBU.

Отмечается, что гимны двух стран не будут звучать на соревнованиях. Также запрещены российские или белорусские флаги, символы или национальные эмблемы. Вместо них будет использоваться флаг IBU.

В сообщении говорится, что форма российских и белорусских спортсменов также должна быть нейтрального цвета и дизайна и не иметь никаких национальных эмблем и флагов. Решение было принято после обсуждения ситуации на Украине.

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