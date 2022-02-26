Эрдоган пригласил Путина в Турцию для обсуждения украинского кризиса

Анкара, 26 февраля. Российский лидер Владимир Путин получил приглашение в Турцию для обсуждения мирного способа разрешения украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом глава турецкого государства рассказал во время заседания правящей партии.

Стоит отметить, что в ночь с 23 на 24 февраля глава российского государства объявил о проведении спецоперации на Украине по защите Донбасса. Путин подчеркнул, что шаг является вынужденным.

Ранее Эрдоган во время телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил, что Турция делает все возможное для урегулирования ситуации, сложившейся вокруг Украины.