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Новые опросы в Бразилии указывают на вероятную победу Лулы да Силвы

Весь мир
Новые опросы в Бразилии указывают на вероятную победу Лулы да Силвы
PrScr Twitter  /  @LulaOficial

Бразилиа, 26 февраля. Лидер «Партии трудящихся» (РТ) и бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва продолжает лидировать в опросах общественного мнения накануне выборов в октябре 2022 года. Об этом сообщается по результатам исследования Ipespe.

Согласно последнему опросу общественного мнения, Лула да Силва получил 43% голосов респондентов, таким образом сохранив лидирующие позиции перед президентскими выборами. За ним следует нынешний глава государства Жаир Болсонару с 26% голосов.

Бывший министр юстиции при Болсонару Сержиу Мору, который приговорил Лулу к лишению свободу по позже отмененным обвинениям в коррупции, получил 8%. 7% опрошенных поддержали правоцентриста и бывшего губернатора штата Сеара Сиру Гомеса, глава штата Сан-Паулу Жуау Дория получил 3% голосов, остальные кандидаты — около 1%.

7% респондентов отметили, что намерены воздержаться от голосования, еще 2% пока не определились.

Исследование было проведено по телефону среди 1000 человек между 21 и 23 февраля. Предел погрешности составляется 3,2%.

Ipespe также оценили отношение населения к правительству Болсонару. Согласно их результатам, 53% респондентов считают его «очень плохой или ужасной», 25% оценили администрацию положительно, еще 21% — «средне».

Что касается уровня одобрения Болсонару, 61% не одобряют его управление, 31% поддерживают деятельность правительства, 6% не знают или отказались отвечать.

Реакция «Партии трудящихся» на украинский кризис

Ранее «Партия трудящихся Бразилии» осудила США за ситуацию на Украине.

«Мы осуждаем многолетнюю политику агрессии Соединенных Штатов против России и продолжающегося расширения НАТО в сторону российских границ», — заявила группа.

Партия Лулы да Силвы отметила, что американские власти «не принимают усиление России и Китая», которое может привести к экономическому поражению США.

Позже заявление РТ было удалено с официальной страницы.

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