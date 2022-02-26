Тунис станет участником Международной ярмарки в Триполи

Тунис, 26 февраля. Североафриканская республика станет участником Триполитанской международной ярмарки (TIF) в качестве почетного гостя. Об этом объявил накануне Центр содействия экспорту.

Мероприятие пройдет с 9 по 15 мая в ливийской столице. Организаторы планируют сделать 48-й по счету экономический форум в новом облике, совершенно отличном от предыдущих выставок. Ожидается, что TIF соберет компании из Туниса, Египта, Алжира, Италии и Турции, сообщает тунисское ведомство.

Международная ярмарка в Триполи — одна из старейших торговых ярмарок в Африке. Впервые ее провели в 1927 году. На площадке предприятия представляют услуги и продукты производства из нескольких отраслей, таких как строительство, мебель, фармацевтика, ремесла.

Несмотря на политический кризис и тяжелую ситуацию в экономике, Ливия на протяжении последних месяцев организовала ряд мероприятий, собравших иностранных представителей бизнеса. Так, в конце ноября 2021 года в столице состоялась XIX Международная конференция по инвестициям. Участники рассмотрели возможности, которые может дать североафриканская страна, а также проекты, касающиеся денежно-кредитной и финансовой политики.

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