Эксперт Кувиков объяснил, почему россиянам не стоит опасаться блокировки Visa и Mastercard

Москва, 26 февраля. Антироссийские санкции, введенные против некоторых банков, вызвали беспокойство у их клиентов. Однако причин для волнения нет — карты Visa и Masrecard продолжат работать в РФ у всех организаций.

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков объяснил, что карты российских банков систем Visa и Masrecard в России невозможно заблокировать. Нет смысла поддаваться панике и снимать с них наличные деньги, цитирует его РИА Новости.

«Национальная система платежных систем» позволяет осуществлять операции по картам внутри страны в обычном режиме, без всяких проблем. Зарубежные санкции никак это не ограничивают любые операции внутри России, заверил эксперт.

На фоне ограничения большее влияние обретут частные банки, а это повлечет усиление конкуренции в финансовой сфере, уверен доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев.