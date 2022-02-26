Министр связи Египта объявил об успехах усилий по цифровизации в стране

Каир, 26 февраля. Министр связи и информационных технологий АРЕ Амр Талаат подтвердил, что Египет поднялся на первое место в Африке в рейтинге стран по средней скорости фиксированного интернета, согласно отчету международной компании Oоkla.

Заявление чиновника прозвучало во время его выступления на встрече, проведенной Евро-средиземноморской организацией экономического сотрудничества. Он добавил, что власти предприняли усилия по развитию информационной инфраструктуры, в результате которых средняя скорость фиксированного интернета на территории государства увеличилась в семь раз.

По его словам, Египет вошел в число стран с высокими показателями по развитию сферы гостехнологий, а также занял место в десятке ведущих стран по охвату цифровизацией. Руководство запустило платформу Egypt, через которую граждане могут получить более 125 государственных услуг.

В прошлом месяце министр финансов республики Мухаммед Мааит заявил, что АРЕ смогла разработать механизм автоматизации таможни. Теперь Каир намерен передать свой опыт соседней Ливии.

Между тем руководство страны занято переводом госслужащих в новую административную столицу Египта — Вадиан. Планируется, что все ведомства станут свидетелями «квантового скачка» за счет использования современных технологий в городе.