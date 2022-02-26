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Захарова считает, что Совет Европы превратился в послушный инструмент НАТО

Политика
Захарова считает, что Совет Европы превратился в послушный инструмент НАТО
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 26 февраля. Решение комитета министров Совета Европы ограничить в правах Россию в этой организации в связи с проведением военной спецоперации на Украине является политизированным. К такому выводу пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, подобное решение является очередным доказательством утраты Советом Европы самостоятельности. Он погряз в двойных стандартах, подчеркнула Захарова.

«Ну что ж, это не наш выбор. В ближайшее время определимся с нашими дальнейшими шагами», — отметила представитель министерства.

Ранее сообщалось, что каналы коммуникации между Россией и Советом Европы остаются открытыми. Об этом говорится в заявлении СЕ.

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