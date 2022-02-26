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Силы ПВО ДНР перехватили две ракеты ТРК у Иловайска и Амвросиевки в ДНР

Происшествия
Силы ПВО ДНР перехватили две ракеты ТРК у Иловайска и Амвросиевки в ДНР
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Донецк, 26 февраля. Корреспондент ФАН в Донбассе сообщил, что сегодня рано утром над небом Донбасса были перехвачены две ракеты ТРК «Точка-У».

Обе ракеты ТРК не сработали, в результате чего жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили получили повреждения.

Разрушения зафиксированы по следующим адресам:

Н. п. Иловайск: улица Комсомольская, 159, улица Пролетарская, 140, улица Титова, 18. Н. п Амвросиевка: район СХТ, улица Сосновая, 13/2, улица Гвардейская, 2.

Также множественные повреждения получили располагавшиеся вблизи домохозяйства.

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