«Будет что-то вещать из США»: чем займется Зеленский после разрешения украинского кризиса

Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, не будет задержан российскими силовиками, поскольку он уже находится во Львове. Оттуда он спокойно сможет эвакуироваться в США. Так считает политический аналитик Марат Баширов. Об этом он рассказал в интервью ФАН.

«Запад его все-таки вывезет. Куда именно — это уже, видимо, не ему решать. Если США говорят, что готовы предоставить ему убежище, то с большой долей вероятности он останется именно там, для того чтобы создать какое-то правительство в изгнании и придумать еще какую-нибудь пиаровскую историю. Чтобы потом отрабатывать уже с этой позиции все то, что будет происходить на Украине после того, как его низвергнут с должности президента. Поэтому будет какой-то новый президент на Украине – новая Верховная рада. И будет господин Зеленский, который будет вещать нам что-то из США», — объяснил политический аналитик Марат Баширов.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинский лидер уехал из столицы еще 25 февраля. Для Зеленского и его приближенных было подготовлено место для проживания во Львове.

Ранее правительство США сообщило, что готово посодействовать в эвакуации президента Украины Владимира Зеленского.