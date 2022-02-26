Пустеющие прилавки и мародерство: житель Харькова рассказал об обстановке в городе

По последним данным, в Великой Даниловке, расположенной в черте Харькова, ведутся ожесточенные бои. Жители одного из крупнейших городов страны замерли в ожидании: народ устал от ощущения неопределенности.

Харьковчанин подробно рассказал международной редакции ФАН, какая атмосфера сложилась в городе.

«У нас периодически пропадает электричество и очень нестабильный интернет… Мусор пока не вывозят. Но сегодня (26 февраля — Прим. ред.) впервые за эти дни видел проезжающие мусоровозы, может до нас просто еще не добрались», — отметил он.

Харьковчанин также отметил, что в настоящее время в его доме не функционирует лифт. Однако данная мера выглядит вполне разумной в связи с возможным отключением электричества, добавил он.

Работа подземки в городе по-прежнему остановлена — жители Харькова используют метро в качестве убежища.

«Метро не работает. На станциях людей сейчас немного. Остаются там в основном только те, кому тяжело часто подниматься и спускаться, т.е. пожилые или больные. Основная часть народа сидит дома и идет в метро только при сильной канонаде на окраинах или очередных сообщениях о воздушной тревоге, которые разгоняют по соцсетям. За все это время мы ни разу не слышали сирену, возможно, в других местах иначе, но что-то я сильно сомневаюсь», — сообщил источник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, перед работающими магазинами, коих сейчас не так много, наблюдаются большие очереди. Главным образом люди хотят закупиться хлебом, меньше — овощами. Хлеб периодически подвозят, но тут же разбирают, объяснил житель Харькова.

«В ближайший продуктовый супермаркет пускают по 10 человек. Из основных продуктов все давно разобрали. Продукты не подвозят уже третий день и будут ли — неизвестно. Остались дорогие фрукты, рыба, немного сыра, остатки конфет и прочей кондитерки. Совсем нет круп, макарон, сахара, свечей, спичек, консервов и т.п. Много стоит на полках алкоголя. Ближайшие автоматы и точки продажи питьевой воды не работают. Пока основой вопрос — что будет с обеспечением продуктами через 2-3 дня, когда окончательно разберут, что осталось на полках», — отметил собеседник ФАН.

По его словам, в банкоматах наличных денег нет. Люди напряжены, во многом из-за ожидания, неопределенности и периодических канонад в окраинах года. Тем не менее, как отметил харьковчанин, дома сидеть спокойнее, на улице народ более раздраженный.

Федеральное агентство новостей /

Источник также уточнил, что 25 февраля снаряды РСЗО залетали в жилые районы, но пострадавших в результате инцидента не было. Кроме того, в районе «Харьковского тракторного завода», вероятно, взорвался склад горюче-смазочных материалов (ГСМ). На этом фоне в городе усугубилась криминогенная обстановка — начали орудовать мародеры.

«Ночью весь город погружается во тьму, что тоже угнетает. Уличное освещение отсутствует совсем, лишь кое-где горит реклама или вывески на магазинах, но и их отключают. Мотивируют это тем, чтобы по ним нельзя было наводить огонь артиллерии и авиации. А на деле это ведет к проблемам с криминалом. Этой ночью (на 26 февраля — Прим. ред.) разграбили заправку в городе, прошлой — пару ларьков», — рассказал харьковчанин.

Он также отметил, что в городе редко можно встретить прохожих с камерой, поскольку люди опасаются стать жертвами «охоты на ведьм».

Напомним, что все описываемое очевидцем происходит на фоне продолжающейся специальной операции ВС России на Украине, которая началась 24 февраля по указанию президента РФ Владимира Путина. Ее целью является демилитаризация и денацификация страны.