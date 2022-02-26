Президент Польши Дуда заявил о необходимости принятия Украины в Евросоюз

Варшава, 26 февраля. Варшава выступает за скорейшее принятие Украины в Европейский союз, заявил президент Польши Анджей Дуда.

Глава государства уточнил, что интеграция Киева и ЕС должна произойти в экспресс-режиме. Необходимо предоставить Украине доступ к европейским средствам, написал Дуда в Twitter.

Ранее сообщалось о реакции россиян на проведение Москвой специальной военной операции на Украине. Граждане РФ призвали гнать украинских националистов от Киева до Польши.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации в Донбассе. Такое решение было принято после того, как руководство ДНР и ЛНР попросили у Москвы военной помощи.