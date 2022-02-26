В американской прессе сомневаются в эффективности антироссийских санкций

Пока специальная операция на Украине продолжается, вторым по важности вопросом в этой истории и в российском, и в западном экспертном сообществе остаются санкции, которые США и Европа постепенно стали вводить в отношении нашей страны.

Уже сейчас под блокировки попали несколько российских банков, юридических и физических лиц. Существенным ограничениям подвергается рынок высокотехнологичных товаров, все больше разговоров про отключение от SWIFT. Ну и прочие финансовые ограничительные меры типа блокировок на торговлю государственными ценными бумагами на западных рынках тоже постепенно вводятся в оборот.

Впрочем, эксперты пока не видят поводов для какой-то паники. При этом не только отечественные аналитики, но и представители западной общественности.

В этом смысле показателен недавно вышедший в The Washington Post о том, как «[Владимир] Путин защитил Россию от санкций».

Авторы публикации, к примеру, с явным сожалением пишут следующее:

«Россия защитилась от экономического оружия Запада. Центробанк создал запасы на черный день в размере 630 миллиардов долларов. Даже если в результате введения санкций 100% российского экспорта будет заблокировано на целый год, страна сможет закупать импортные товары теми же темпами, и у нее еще останутся валютные резервы. Президент [Джо] Байден в ответ на действия Путина в первую очередь запретил американским инвесторам покупать российские гособлигации. Но Россия не нуждается в американских деньгах».

ФБА «Экономика сегодня» /

«Мы понимаем, что давление будет запредельным, и понимаем, каким образом этому давлению противостоять. В этом смысле этот горький опыт за 14 лет, как мне представляется, нам пошел впрок».

Собственно, это то, о чем говорил заместитель главы Совбеза РФ,на заседании по вопросу признания ЛНР и ДНР. Тогда, стоит напомнить, российский политик подчеркнул

Что касается финансовой части вопроса, то министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании Правительства России 25 февраля этого года подчеркнул:

«Экономика развивается, и те ограничения, которые вводятся, глобально не способны повлиять на наше последовательное развитие вперед».

И отметил, что промышленный рост за январь 2022 составил на 8,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Впрочем, недооценивать давление Запада не нужно. Как заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов:

«Если бы я сказал, что [экономические] санкции — несерьезные, я был бы несерьезен. Другое дело — какие меры мы можем предпринять, чтобы получить как можно меньший негативный эффект от них».

ФБА «Экономика сегодня» /

«Единственная мера, которая тут может помочь, — это налаживание внутрироссийского банковского обмена, что, в принципе, и так происходит», — отметил эксперт.

В свою очередь, кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС и аналитикотметил, что противодействие западному давлению в этой сфере уже ведется.

Что касается государства и внешнего долга России, который, к слову, с годами и так сокращался, то и здесь были анонсированы вполне предсказуемые меры. Так, министр финансов России, Антон Силуанов заявил:

«Мы планируем сократить объем заимствований в текущем году, задействовать для этого средства Фонда национального благосостояния».

К слову, на 1 февраля этого года в ФНБ было 13 триллионов 610 миллиардов рублей, или 174 миллиарда в долларовом эквиваленте. Так что определенная «подушка безопасности» у российской экономики действительно есть.

Кстати, еще в конце января этого года Россия провела очередное сокращение вкладов в облигации госдолга США, что, в общем, в свете текущих событий, было не просто верным решением, но результатом долгосрочной стратегии по уменьшению внешних экономических зависимостей.

Федеральное агентство новостей /

Если же говорить о других санкциях, например, о высокотехнологичном рынке, и запрете на доступ к определенным товарам для России, то и здесь все не то чтобы безнадежно.

Стоит напомнить, что с 2020 года в России вступил в силу Указ президента «О мерах экономического характера по обеспечению технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры», который, если максимально упрощать, как раз о том, чтобы обеспечить импортозамещение и в высокотехнологичной сфере.

На практике это уже привело к созданию первого ноутбука, полностью собранного из российских комплектующих и работающего на российском «софте». Пока это, конечно, «адская машина за большие деньги». Но куда важнее здесь то, что в нашей стране появилась полная производственная цепочка для создания подобной продукции. Далее ее остается только совершенствовать.

Что касается программного обеспечения, по мнению директора компании-разработчика облачных сервисов Liberum Navitas Айрата Мустафина:

«Альтернатива [западному ПО] давно существует, причем устойчивая и работоспособная. Это и российская облачная среда, и аналогичные, а иногда и превосходящие по качеству сервисы коммуникаций, созданные российскими программистами и находящиеся в зоне контроля Российской Федерации».

Ну и еще один большой страх — это отключение от SWIFT. Здесь стоит понимать, что подобное отключение России от данной системы передачи финансовых сообщений будет очень большой проблемой и для Запада. Например, в смысле оплаты Европой российского газа. Конечно, Германия «заморозила» сертификацию «Северного потока — 2». Но стоит помнить, что помимо этого трубопровода, из России в Европу идут и другие пути газового сообщения.

Как не без ехидства отмечают авторы все той же публикации в The Washington Post:

«Германия с большой помпой заморозила (наконец-то) процесс сертификации трубопровода «Северный поток — 2», который позволил бы удвоить поставки газа из России. Это похоже на поступок хронического алкоголика, который обещает, что вечером, как и раньше, будет пить регулярно, а вот от дополнительной обеденной порции виски откажется. С учетом нынешних импортных потребностей России, она прекрасно проживет и без «Северного потока — 2».

Если же говорить непосредственно про SWIFT и его «отключение», то, как заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков:

«Что касается SWIFT, решение пока не принято, но я понимаю, что это как раз результат просчитывания последствий для европейской и американской экономики. Отключение России от SWIFT — это, конечно, неприятная штука, но она не драматична и не смертельна, поскольку SWIFT появился в середине 1990-х годов, до этого использовались другие каналы передачи финансовой информации, очевидно, они могут быть восстановлены. Создан аналог российского SWIFT, и все взаиморасчеты в рамках России могут спокойно проводиться через российский аналог».

Аналог этот, к слову, имеет свое название, и пользуется им уже около четырехсот российских кредитных организаций. Это СПФС, или Система передачи финансовых сообщений.

ФБА «Экономика сегодня» /

Ну, а уж как в этом случае будет рассчитываться за российские энергоносители Европа — это, наверное, ее, а не наши проблемы. Впрочем, здесь можно вспомнить Иран, который от SWIFT отключали. Только нюанс в том, что в 2019 году в Европе специально создали такую систему, как INSTEX , которую «прикрутили» к SWIFT специально для торговли с Иранской Исламской Республикой. В общем, получилась такая «блокировка без блокировки».

И, есть подозрение, что даже при самом неблагоприятном развитии событий Европа пойдет на аналогичный шаг в отношении нашей страны. Ровно потому, что без российского газа, да и нефти жить ей будет крайне проблематично.

В общем, понятно, что нас ждут санкции. Они будут масштабны, они будут неприятны. Но не фатальны. И, более того, в перспективе некоторые из них смогут «подстегнуть» развитие тех отраслей, которые в России традиционно были «в арьергарде». И это на фоне общего негатива — уже неоспоримый плюс.