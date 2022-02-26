Роскосмос заявил, что DDoS-атака на сайт организации велась из Львова

Москва, 26 февраля. DDoS-атаку на сайт госкорпорации «Роскосмос» осуществляли из Львова с помощью сети ботов. Об этом заявили в пресс-службе организации.

Накануне в работе сайта Роскосмоса возникли сбои в связи с DDoS-атакой, организованной с иностранных серверов. Из-за этого увеличилось время загрузки интернет-ресурса, однако проблему удалось в скором времени решить.

«DDoS-атака на сайт Роскосмоса была организована из Львова и велась с помощью сети ботов, располагавшихся на серверах в разных государствах мира», — цитирует представителей Роскосмоса ТАСС.

Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин ранее объявил о приостановке сотрудничества с Европой по пускам с космодрома Куру из-за санкций в отношении России, введенных на фоне происходящего на Украине и в Донбассе. Кроме того, Роскосмос в качестве ответной меры решил отозвать свой технический персонал из Французской Гвианы.