Вашингтон, 26 февраля. Турция может неожиданно удивить США своей «постнатовской» позицией после завершения спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины.

В публикации издания War on the Rocks говорится, что Анкара в будущем может пересмотреть свою внешнюю политику и отдалиться от Североатлантического альянса. Автор статьи пишет, что на фоне очередного витка конфронтации между РФ и Западом американцы рассчитывают на укрепление отношений с Турцией, однако это вряд ли случится, передает «ПолитРоссия».

Турция может распрощаться с НАТО после завершения спецоперации ВС РФ на Украине. По словам, экспертов Россия выстоит под давлением западных санкций. У Анкары будет лишняя возможность убедиться в беспомощности военно-политического блока, из-за чего она в последствии и займет «постнатовскую» позицию.

«Анкара лишний раз убедится в уменьшении значимости Альянса на мировой арене, а также укрепится в своей надежде на то, что в геополитике наступает новая эра», — говорят аналитики.

Сокращение выгоды для Турции от членства в НАТО является очевидным. США ограничили туркам доступ к новейшим технологиям Альянса. Кроме того, Анкару давно уже не устраивает статус «младшего партнера».

Ранее сообщалось, сто санкции Запада весьма серьезные, однако Москва готовилась к ним заблаговременно. В Кремле заявили, что российское руководство принимает меры для бесперебойной работы экономики страны, передает RT.