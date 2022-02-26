Bloomberg: США готовятся вводить санкции против Центробанка РФ

Вашингтон, 26 февраля. Соединенные Штаты Америки могут ввести более жесткие санкции против финансовой системы России. Объектом их атаки может стать Центральный банк Российской Федерации, передает Bloomberg.

США могут ввести новые рестрикции в отношении России, которые будут направлены на деятельность ЦБ и его операции с долларом. Это может создать угрозу для макроэкономической стабильности.

Поводом для такой меры стало начало военной спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял о вынужденном характере этого решения.