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Россиянам объяснили, на что не стоит тратить накопления

Экономика
Россиянам объяснили, на что не стоит тратить накопления
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 февраля. Нестабильная ситуация из-за обострения кризиса на Украине вызывает опасения у россиян, что рубль может обесцениться, поэтому они торопятся потратить свои сбережения, пишет агентство «Прайм».

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов напомнил, что в 2014–2015 годах были «набеги» на магазины бытовой техники, но большого смысла это не имело.

«Как и говорилось ранее в подобных комментариях, держать сбережения только в рублях — финансово не грамотно, те кто держал сбережения в долларах, евро или другой валюте теперь явно в выигрыше. Сейчас выгоднее всего держать наличные защитные валюты (доллар, евро, иену, франк, фунт). Если есть возможность обналичить часть сбережений — лучше это сделать», — считает он.

Эксперт назвал сомнительными инвестиции в покупку автомобилей и техники. Возможно, стоимость доллара остановится на уровне 85–90 рублей, а перепродажа указанных товаров приводит к потере части их стоимости. В неспокойное время главное — не паниковать и не покупать в суете то, что не планировали.

Маслов уверен, что ажиотажные «набеги» на магазины и банки приведут к ухудшению экономической ситуации. Вывод ликвидности создаст кредитным организациям дополнительные проблемы и приведет к ухудшению ситуации в стране. Аналитик уверен, что российский финансовый сектор достаточно устойчивый, поэтому уровень жизни граждан фактически не изменится.

После объявления Западом новых антироссийских санкций, которые не затрагивают энергетическую сферу, цены на нефть стабилизировались, а рубль удерживают меры, предпринимаемые Центробанком РФ.

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