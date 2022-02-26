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Волонтерские отряды петербургских врачей окажут медпомощь беженцам из ДНР и ЛНР

Общество
Волонтерские отряды петербургских врачей окажут медпомощь беженцам из ДНР и ЛНР
freepik.com  /  freepik

Санкт-Петербург, 26 февраля. Партия «Единая Россия» приступила к формированию волонтерского отряда медиков для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, прибывших в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе партийного волонтерского центра.

Первая группа медиков-добровольцев из Санкт-Петербурга может начать оказывать помощь беженцам из ЛНР и ДНР уже в ближайшее время. Отмечается, что в первую очередь в такие отряды набирают врачей первого звена. Представители волонтерского центра подчеркнули, что врачи будут оказывать эвакуированным жителям Донбасса психологическую помощь. Также в Петербурге был открыт централизованный сбор средств для помощи беженцам.

Эвакуация жителей Луганской и Донецкой народных республик началась 18 февраля. Как сообщалось ранее, волонтеры Подмосковья встретили второй поезд с 400 беженцами. Им раздали воду и сухпайки. Первый состав прибыл в Московскую область 22 февраля, в поезде находились более 900 человек.

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