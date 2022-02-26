Турция опровергла слова Зеленского о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для ВМФ РФ

Анкара, 26 февраля. Анкара не вводила ограничений на проход через проливы Босфор и Дарданеллы для кораблей Военно-морского флота России, сообщил журналист Рагып Сойлу, ссылаясь на высокопоставленного турецкого чиновника.

Источник подчеркнул, что подобные решения в Анкаре не обсуждались.

«Турция еще не приняла решения о закрытии проливов для российских кораблей», — сказал чиновник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Турция запретила российским военным кораблям проход через черноморские проливы.