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26 февраля 17:16
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Турция опровергла слова Зеленского о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для ВМФ РФ

Армия
Турция опровергла слова Зеленского о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для ВМФ РФ
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Анкара, 26 февраля. Анкара не вводила ограничений на проход через проливы Босфор и Дарданеллы для кораблей Военно-морского флота России, сообщил журналист Рагып Сойлу, ссылаясь на высокопоставленного турецкого чиновника.

Источник подчеркнул, что подобные решения в Анкаре не обсуждались.

«Турция еще не приняла решения о закрытии проливов для российских кораблей», — сказал чиновник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Турция запретила российским военным кораблям проход через черноморские проливы.

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