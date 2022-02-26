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«Яндекс» четвертый раз подряд возглавил список самых дорогих компаний Рунета

Экономика
«Яндекс» четвертый раз подряд возглавил список самых дорогих компаний Рунета
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 26 февраля. Компания «Яндекс» четвертый раз подряд признана самой дорогой в Рунете. Ее стоимость на данный момент оценивается в 17,397 млрд долларов, хотя в прошлом году показатель составлял в 22,98 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на Goldman Sachs.

При этом выручка IT-гиганта за год выросла на 54% — до 110,3 млрд рублей. По итогам 2022-го «Яндекс» рассчитывает на прибыль в 490–500 млрд рублей.

Маркетплейс Wildberries занял в рейтинге второе место — 7,635 млрд долларов. С прошлого года его стоимость упала почти в два раза — с 14,52 млрд. Третья позиция у компании Avito, которая оценивается в 6,227 млрд. На четвертую строчку опустился Ozon (4,711 млрд).

Акции «Яндекса» в середине февраля подорожали почти на 8% после публикации финансовой отчетности.

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