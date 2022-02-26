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Украинская власть надеется сделать сограждан «патриотами», раздав им оружие
Политика
Украинская власть надеется сделать сограждан «патриотами», раздав им оружие
mykolayiv-oda.gov.ua  /  Пресс-служба Николаевской ОГА

Раздача киевлянам оружия представляет собой манипуляцию в чистом виде. Таким мнением в беседе с ФАН поделился политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов. Ранее сообщалось о том, что в Киеве власти раздали гражданскому населению более 10 000 единиц боевого оружия.

Украинская власть надеется сделать сограждан патриотами, раздав им оружие
wikipedia.org /

По словам эксперта, украинская власть таким опрометчивым шагом надеялась достичь сразу двух целей.

«Сейчас все поступки той стороны, как и все в политике, имеют двойное назначение. С одной стороны, хочется создать какую-то иллюзию единения против кого-то. С другой стороны, хочется манипулировать людьми. Расчет на то, что человек, получив в руки оружие, вроде как автоматически становится патриотом. Эта история — манипуляция в чистом виде. Совершенно некомпетентные люди делают киевлян заложниками. Понятно, что увеличивается и незаконный оборот оружия на территории Украины. Последствия этого еще долго придется разгребать», — сказал политический советник.

Ранее политолог Александр Асафов в беседе с ФАН рассказал, как киевляне могут поступить с розданным им оружием. По его мнению, горожане могут обменять его на предметы первой необходимости.

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киев украина оружие маркелов
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