Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 17:09
17:08
Происшествия
СК России возбудил дело по факту гибели учителей школы в Горловке
17:07
Общество
Гнать до Польши: жители России поддержали операцию по спасению Донбасса
17:06
Армия
Кадыров: любые воюющие на стороне Украины чеченские подразделения будут уничтожены
17:05
Происшествия
Полиция накрыла нарколабораторию по производству амфетамина в Ленобласти
17:04
Экономика
«Яндекс» четвертый раз подряд возглавил список самых дорогих компаний Рунета
17:03
Происшествия
Четверо взрослых и двое детей пропали во время катания на снегоходах в Сахалинской области
17:03
Политика
Генерал-лейтенант Соболев: У власти в Киеве нет выхода
17:02
Общество
Поэтесса из Луганска Заславская объяснила, почему нельзя останавливать операцию на Украине
17:00
Политика
Румыния приостановила работу посольства в Киеве и генконсульства в Одессе
16:59
Общество
Геращенко призвал украинцев снимать с домов номерные таблички и уличные указатели
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Поэтесса из Луганска Заславская объяснила, почему нельзя останавливать операцию на Украине

Общество
Поэтесса из Луганска Заславская объяснила, почему нельзя останавливать операцию на Украине
Федеральное агентство новостей  /  фото из личного архива Елены Заславской

Луганск, 26 февраля. Публицист и поэтесса из Луганска Елена Заславская объяснила, почему нельзя отдавать приказ об остановке спецоперации по освобождению Донбасса от геноцида со стороны киевской власти.

Заславская заявила, что после остановки миротворческой акции станет только хуже. Для миллионов русских на Украине не станет надежды на нормальную жизнь без культа фашистских героев.

«Остановка операции будет способствовать тому, что Россия покажет свою слабость, хотя санкции уже введены. Начнется планомерное уничтожение РФ по всем фронтам», — заявила Заславская на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Поэтесса также высказалась о деятелях культуры, которые выступают против проведения спецоперации в Донбассе. Заславская считает, что государству нужно прекратить финансировать тех, кто работает против него, ведь Россия приглашала на концерты и поддерживала тех, кто молчал о киевском режиме.

От выступления на Евровидении отказалась украинская певица Алина Паш. Артистка призналась, что ей поступают угрозы от националистов из-за ее поездки в Крым.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Поэтесса из Луганска Заславская объяснила, почему нельзя останавливать операцию на Украине
донбасс публицист заславская
Комментировать