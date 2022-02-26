Луганск, 26 февраля. Публицист и поэтесса из Луганска Елена Заславская объяснила, почему нельзя отдавать приказ об остановке спецоперации по освобождению Донбасса от геноцида со стороны киевской власти.

Заславская заявила, что после остановки миротворческой акции станет только хуже. Для миллионов русских на Украине не станет надежды на нормальную жизнь без культа фашистских героев.

«Остановка операции будет способствовать тому, что Россия покажет свою слабость, хотя санкции уже введены. Начнется планомерное уничтожение РФ по всем фронтам», — заявила Заславская на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Поэтесса также высказалась о деятелях культуры, которые выступают против проведения спецоперации в Донбассе. Заславская считает, что государству нужно прекратить финансировать тех, кто работает против него, ведь Россия приглашала на концерты и поддерживала тех, кто молчал о киевском режиме.

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