Украинцы требуют от Зеленского наконец начать что-то делать, а не снимать видео для соцсетей

Напряженная ситуация в стране пугает не только граждан Украины, но и жителей многих соседних государств. Украинцы в соцсетях очень бурно и эмоционально высказываются о происходящем и требуют от президента Владимира Зеленского более понятных и внятных действий. Люди ждут, что он наконец сядет за стол переговоров и дипломатически решит ситуацию.

«Когда Зеленский пришел к власти, он многое обещал: понизить тарифы, поднять зарплаты, разрешить нашим детям и внукам учиться на родном языке. Но самое главное — он обещал мир! Он говорил, что первым делом поедет на Донбасс, сделает так, чтобы перестали гибнуть люди, военные и мирные, женщины и дети! Ничего не сделал, дипломатическая работа вообще не велась ни при Порошенко, ни при Зеленском! Зато он «ломал ноги» на Запад, просил денег и оружия для продолжения войны! А мы сейчас стали заложниками его политики, он виноват в том, что сейчас происходит! Импичмент и под суд!» — высказалась жительница Одессы Виктория Туз.

«Зеленский, ради бога. Останови войну», — написала Светлана Щеглова из Новой Каховки.

«Мы, конечно, слегка в шоке от некоторых комментаторов, мол, это не Зеленский виноват, это все [Петр] Порошенко... Ребята, Зеленский уже почти три года как у власти, и эти три года Порошенко, для которого Зеленский должен был быть «вироком» (приговором. ― Прим. ФАН), цветет и пахнет. Так что давайте обойдемся здесь без излишних комментариев. Далее, а что он может? Так если он ни черта не может, зачем было идти в президенты? <…> Имея столько шахт, мы покупаем уголь за границей. Вам не смешно? И покупаем мы его при Зеленском. А для тех, кто подзабыл, то вторую платежку на газ, а вскоре и на электричество, мы начали получать при Зеленском, землю потеряли тоже при Зеленском. За дороги, да, спасибо, делает слегка, но на этом и все. У нас все привыкли брать на себя различного рода полномочия, но вот никто не привык брать на себя ответственность», ― написал пользователь из Николаева под ником «Николаев сейчас».

«Президент Владимир Зеленский, пожалуйста, иди на поклон, падай на колени, умоляй, но останови смерти и разгромы», — написал харьковчанин Александр Гуменюк.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Вместе с тем жители Донбасса призывают украинцев активнее обращаться к их президенту, так как руководство страны должно отвечать за то, в каких условиях жили люди восемь лет и как страдал все это время Донбасс.

«Все эти люди должны выйти на улицы и умолять своего президента (Зеленского. ― Прим. ФАН) прекратить геноцид Восточной Украины, просить его отвести оружие, сложить полномочия и отправить его в тюрьму на много лет за то, что творил все эти годы. Он должен ответить за всех и каждого убитого, морально и физически покалеченного человека на Донбассе. Он несет ответственность за случившееся вчера по всей Украине. Не желая идти на диалог, он подверг свой народ огромному риску. Зеленский, Порошенко, [Александр] Турчинов, [Арсений] Яценюк и многие другие — под суд!» ― написала жительница Донбасса Ольга.

Вместе с тем многие граждане, не находящиеся сейчас на Украине, переживают именно потому, что сложившаяся ситуация ухудшила отношения между людьми. Причем зачастую даже абсолютно незнакомые люди позволяют себе оскорблять тех, кто посмел думать или делать иначе. К примеру, вот что об этой ситуации написала крымчанка Татьяна. С.

«Очень жаль, что еще больше обострилась вражда между простыми людьми, которые толком ничего не знают и ни в чем не виноваты», — указала женщина на своей странице в соцсети.