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Геращенко призвал украинцев снимать с домов номерные таблички и уличные указатели
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Геращенко призвал украинцев снимать с домов номерные таблички и уличные указатели

Общество
Геращенко призвал украинцев снимать с домов номерные таблички и уличные указатели
Федеральное агентство новостей  /  Семен Притула

Киев, 26 февраля. Гражданам Украины посоветовали снимать со своих домов номерные таблички, а также избавляться от указателей с названиями улиц.

Заниматься подобными абсурдными вещами призвали как жителей городов, так и проживающих в селах. Соответствующее заявление сделал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Снимайте таблички с номерами домов и названиями улиц, городов и сел в своих регионах», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Антон Геращенко ранее отреагировал на признание президентом России Владимиром Путиным независимости Луганской и Донецкой народных республик. Отмечается, что признание РФ суверенитета республик Донбасса стало настоящей информационной бомбой в украинских СМИ и соцсетях.

Вынужденная операция России в Донбассе началась для предотвращения кровопролития и украинской агрессии. Путин назвал спецоперацию вынужденной мерой, поскольку Киев не оставил Москве иного выбора.

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