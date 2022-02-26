Геращенко призвал украинцев снимать с домов номерные таблички и уличные указатели

Киев, 26 февраля. Гражданам Украины посоветовали снимать со своих домов номерные таблички, а также избавляться от указателей с названиями улиц.

Заниматься подобными абсурдными вещами призвали как жителей городов, так и проживающих в селах. Соответствующее заявление сделал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Снимайте таблички с номерами домов и названиями улиц, городов и сел в своих регионах», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Антон Геращенко ранее отреагировал на признание президентом России Владимиром Путиным независимости Луганской и Донецкой народных республик. Отмечается, что признание РФ суверенитета республик Донбасса стало настоящей информационной бомбой в украинских СМИ и соцсетях.

Вынужденная операция России в Донбассе началась для предотвращения кровопролития и украинской агрессии. Путин назвал спецоперацию вынужденной мерой, поскольку Киев не оставил Москве иного выбора.