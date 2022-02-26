«Не словами, а делами»: Джабаров о том, как США должны демонстрировать хорошие намерения

Соединенные Штаты должны демонстрировать благие намерения не словами, а делами. Об этом в интервью ФАН заявил сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность войны США с Россией, подчеркнув, что она не в интересах Вашингтона

«Псаки сказала очень разумную вещь, и тут надо заметить, что и для нашей страны в такой войне нет ничего привлекательного, — подчеркнул Джабаров. — Но чтобы привести отношения Москвы и Вашингтона в норму, нужно, чтобы США перестали поддерживать нацистский режим на Украине и больше не поставляли туда свое оружие и своих военных инструкторов!»

При прекращении этих действий со стороны Соединенных Штатов им, по мнению парламентария, даже не придется впоследствии заговаривать о восстановлении мира.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Говорит-то Псаки все правильно, но что на деле? — спрашивает сенатор. — Американцам следует сделать первый шаг и на практике доказать, что они действительно против военных действий. Но этого пока нет».

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