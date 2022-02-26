Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 17:44
17:44
Политика
«Не словами, а делами»: Джабаров о том, как США должны демонстрировать хорошие намерения
17:43
Общество
Более 150 тысяч человек покинули территорию Украины к настоящему времени
17:42
Общество
НТВ отменил выпуск шоу «Маска» 27 февраля на фоне конфликта в Донбассе
17:42
Политика
Информационно-политические диверсии: почему ВСУ уничтожают гражданскую инфраструктуру
17:41
Спорт
Биатлонисты РФ выступят на этапах Кубка мира и Кубка IBU под нейтральным флагом
17:40
Политика
Эрдоган пригласил Путина в Турцию для обсуждения украинского кризиса
17:35
Общество
Актер Дмитрий Певцов: Западные СМИ — участники геноцида русских на Украине
17:34
Экономика
Эксперт Кувиков объяснил, почему россиянам не стоит опасаться блокировки Visa и Mastercard
17:32
Весь мир
Министр связи Египта объявил об успехах усилий по цифровизации в стране
17:30
Политика
Политолог Дробницкий раскритиковал артистов за игнорирование трагедии Донбасса
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

«Не словами, а делами»: Джабаров о том, как США должны демонстрировать хорошие намерения
Политика
«Не словами, а делами»: Джабаров о том, как США должны демонстрировать хорошие намерения
Федеральное агентство новостей  / 

Соединенные Штаты должны демонстрировать благие намерения не словами, а делами. Об этом в интервью ФАН заявил сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность войны США с Россией, подчеркнув, что она не в интересах Вашингтона

«Псаки сказала очень разумную вещь, и тут надо заметить, что и для нашей страны в такой войне нет ничего привлекательного, — подчеркнул Джабаров. — Но чтобы привести отношения Москвы и Вашингтона в норму, нужно, чтобы США перестали поддерживать нацистский режим на Украине и больше не поставляли туда свое оружие и своих военных инструкторов!»

При прекращении этих действий со стороны Соединенных Штатов им, по мнению парламентария, даже не придется впоследствии заговаривать о восстановлении мира.

«Не словами, а делами»: Джабаров о том, как США должны демонстрировать хорошие намерения Москве
ФБА «Экономика сегодня» /

«Говорит-то Псаки все правильно, но что на деле? — спрашивает сенатор. — Американцам следует сделать первый шаг и на практике доказать, что они действительно против военных действий. Но этого пока нет».

Ранее журналист Александр Малькевич рассказал, как Запад поддерживает украинских солдат скидками на порносайтах.

Вернуться назад
Все новости / Политика / «Не словами, а делами»: Джабаров о том, как США должны демонстрировать хорошие намерения
россия сша украина джабаров псаки
Комментировать