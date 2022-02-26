Офис Зеленского: Киев не принял условия по переговорам с Москвой

Киев, 26 февраля. Киев не устраивают те условия, которые предложила Москва для двусторонних переговоров.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Соответствующее заявление прозвучало на фоне недавнего призыва украинского лидера Владимира Зеленского к диалогу с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил об отказе Киева от переговоров с Москвой. Представитель Кремля отметил, что в связи с таким решением украинских властей Россия приняла решение возобновить продвижение сил на территории соседней страны.

Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в республиках Донбасса. Главы ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью после продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести встречу российских и украинских делегаций в Минске. Он пообещал сделать все необходимое для организации переговоров.