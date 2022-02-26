Жительница Харькова показала, как ВСУ прячутся за мирным населением в городе

Харьков, 26 февраля. Военнослужащие Вооруженных сил Украины прячутся за мирными жителями в Харькове. Жительница города опубликовала видео с заходом техники в жилые кварталы.

Отмечается, что колонна из 30-40 боевых машин поехала с окраин в центр города примерно в 05:00. Танки и бронетранспортеры разместились в районе аэропорта, при том что российских войск там не замечено, сообщает харьковчанка.

«Позже мы вышли в магазин. Было тихо, никого не было. Сейчас многие магазины позакрывали, но у нас один рядом разбомбленный. Там говорят, что разбомбили украинские БТРы, забрали спиртное, сигареты, продукты. Мы из него вышли и видим: стоят наши украинские военные, человек восемь-десять, с автоматами. Это очень страшно. Я повернулась в их сторону, а они на нас автоматы направили. Муж говорит: давай в дома быстрее повернем», — сообщила местная жительница.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ в ходе спецоперации поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины. Также в ведомстве отметили, что подразделениями российских войск установлен полный контроль над городом Мелитополем, передает «Царьград».