Эдгард Запашный рассказал о своем отношении к артистам, не поддерживающим спецоперацию России на Украине

С началом спецоперации России по оказанию помощи населению республик Донбасса некоторые отечественные артисты не поддержали такое решение руководства нашей страны. Народный артист России, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный считает, что в этом вопросе стоит прислушиваться далеко не ко всем звездам шоу-бизнеса. Своим видением артист поделился в авторской колонке для ФАН. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции.

Кто восемь лет не замечал происходящего в Донбассе. Колонка Эдгарда Запашного

Вчера и сегодня в социальных сетях многие люди и, прежде всего, известные артисты, спортсмены сделали пост с черным квадратом и поставили хештег #нетвойне. Большая часть из них тут же закрыла комментарии, потому что 90% комментариев от обыкновенных людей звучат так:

«А где вы были последние восемь лет? Почему никто из вас не написал то же самое, но для остановки войны в Донбассе?»

Я не хочу осуждать всех тех людей, кто принял участие в этом флешмобе, потому что понимаю, что многие действительно не хотят никакой войны и только сейчас задумались о том, что война — это плохо. Они настолько привыкли, что Донбасс является горячей точкой, что для них это стало рядовой новостью, которая никак их не касалась. А сегодня главной темой является ввод российских войск на Украину.

Серьезно можно отнестись только к тем людям, которые написали хештег #нетвойне, но при этом за последние восемь лет они реально были в Донбассе. Они не боялись приезжать туда с концертами. Не боялись проводить благотворительные акции. Таких людей очень немного, и они давно внесены в список «Миротворца», который указывает, что эти люди якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Конечно, большинство звезд эстрады, театра, кино, спорта не ездили на Донбасс лишь потому, что боялись не только быть занесенными в этот список, а прежде всего оказаться под санкциями тех или иных стран. Их заботит то, что в какие-то страны им закроют визу. А те, кто не побоялись и ездили в Донецк и Луганск, тем можно поверить в искренность, если они написали #нетвойне. Для них это не просто флешмоб, а это реальность, которую они принимали и принимают.

Хотелось бы напомнить тем людям, которые говорят «нет войне» только сейчас, что в 2014 году в Донбассе из-за постоянных обстрелов День знаний был перенесен с 1 сентября на 1 октября.

Депутат Государственной думы Ольга Казакова на своей странице напомнила, что ее родная школа №29 в Луганске была разрушена почти сразу, когда начался тот самый конфликт, и никто тогда не ставил хештеги #нетвойне.

Федеральное агентство новостей /

Я внимательно послушал обращение президентак российскому народу, и меня поражает, что он не боится говорить слова о том, что мы имеем право на самоопределение. Так это и есть ключевой вопрос: имеет ли право Донбасс на самоопределение, если вы произносите такие слова? Если вы говорите правду, то вы обязаны принять факт того, что Донбасс и Крым уже давно определились. Крым вошел в состав России. ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. Примите это как данность, и война тут же остановится. Уберите свои войска и постройте обычные пограничные пункты, и конфликт тут же будет исчерпан.

Но почему Зеленский этого не сделал?

Я только что вернулся с международного циркового фестиваля в Испании, где на одном манеже выступали и русские, и украинские артисты, которые не ссорились между собой, вместе выходили на один манеж. Ведущий фестиваля Женис Матабош каждый раз объявлял, что русские и украинцы работают здесь на одном манеже, и это не место для конфликтов. Зал постоянно аплодировал после этих слов. Я много разговаривал с артистами и чиновниками, которые приехали с украинской делегацией, очень дружелюбно настроенными. Но все они подчеркивали немаловажные детали: они не могут сфотографироваться ни с кем из русских и выложить это в интернет, не могут наградить русских артистов своими специальными призами. Это все станет небезопасно для них, когда они вернутся на родину. И этот факт их очень сильно расстраивает. Когда я спросил:

«Скажите, ведь Зеленский как молодой президент, как человек, великолепно разговаривающий на русском языке, почему он не поехал на Донбасс сразу, как стал президентом? Почему не сел за один стол переговоров с главами республик?»

Я получил очень правильный и короткий ответ.

«Сразу же на следующий день радикально настроенные националисты сожгут Киев в буквальном смысле этого слова».

И это является той самой правдой, что президент Зеленский, во-первых, не может это сделать, а во-вторых, он никогда не сможет этого признать.