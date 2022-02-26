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Информационно-политические диверсии: почему ВСУ уничтожают гражданскую инфраструктуру

Политика
Информационно-политические диверсии: почему ВСУ уничтожают гражданскую инфраструктуру
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Политолог Иван Скориков поделился с ФАН своим мнением по теме подрывов украинскими военными мостов и минирования зданий. По словам собеседника издания, все это организовывается с целью «демонизации» спецоперации России.

«Для киевского режима, который решил все-таки идти до конца, подталкиваемый своими западным партнерами, воевать до последнего украинца, конечно же, нужно показать жуткую картину. В ней будет представлено, что российский практически миротворческий контингент якобы уничтожает объекты гражданской инфраструктуры», — поделился своим мнением Иван Скориков.

Демонизация: политолог назвал причину уничтожения гражданской инфраструктуры на Украине
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Политолог назвал эти заявления информационно-политическими диверсиями. По его словам, все это происходит потому, что обычные граждане не могут дать объективную оценку всему происходящему в военной спецоперации.

«Мы видим постоянные заявления о том, что где-то ракета в дом попала, где-то какие-то невоенные объекты пострадали. Здесь цель оправдывает средства. Это все в рамках информационной войны активно освещается», — резюмировал собеседник издания.

Политолог Валерий Коровин рассказал ФАН о наиболее вероятных последствиях бесконтрольной раздачи оружия гражданскому населению Украины. Он предрек захват Киева мародерами.

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украина иван скориков спецоперация политика
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