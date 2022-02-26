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Спецкор Сладков в Донбассе

Военкор Сладков показал видео танковой колонны НМ ДНР на передовой в Донбассе

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 16:37
Армия
Военкор Сладков показал видео танковой колонны НМ ДНР на передовой в Донбассе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Донецк, 26 февраля. Специальный корреспондент ФАН Александр Сладков, который в данный момент находится в Донбассе, поделился свежими кадрами с передовой.

Военкор показал на видео танковую колонну Народной милиции ДНР, которая движется по автомобильной дороге. Отмечается, что военнослужащие республики продолжают успешное наступление в Донбассе, продвигаясь вглубь территорий, которые несколько лет контролировались Киевом.

Ранее Сладков сообщил, что за минувшие сутки группировкам войск ДНР и ЛНР благодаря огневой поддержке российской армии удалось расширить зону прорыва в обороне ВСУ. Он также рассказал, что отступающие националистические батальоны подрывают в регионе электроподстанции, мосты через реки и другую инфраструктуру.

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днр донбасс танки Сладков
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