Донецк, 26 февраля. Специальный корреспондент ФАН Александр Сладков, который в данный момент находится в Донбассе, поделился свежими кадрами с передовой.

Военкор показал на видео танковую колонну Народной милиции ДНР, которая движется по автомобильной дороге. Отмечается, что военнослужащие республики продолжают успешное наступление в Донбассе, продвигаясь вглубь территорий, которые несколько лет контролировались Киевом.

Ранее Сладков сообщил, что за минувшие сутки группировкам войск ДНР и ЛНР благодаря огневой поддержке российской армии удалось расширить зону прорыва в обороне ВСУ. Он также рассказал, что отступающие националистические батальоны подрывают в регионе электроподстанции, мосты через реки и другую инфраструктуру.