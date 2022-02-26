Депутат ГД Федоров: генсек ООН не имеет права вмешиваться в дела правоохранительных органов ЦАР

Требование генсека ООН Антониу Гутерреша освободить французов, готовивших покушение на лидера Центральноафриканской Республики, является преступлением и вмешательством во внутренние дела ЦАР, считает депутат Государственной думы Евгений Федоров.
Ранее генеральный секретарь проигнорировал законодательство африканской страны и потребовал выпустить арестованных граждан бывшей метрополии до официального завершения расследования. В интервью международной редакции Федерального агентства новостей политик заявил, что Гутерреш все чаще выходит за пределы своих должностных обязанностей и злоупотребляет полномочиями. По мнению народного избранника, в ближайшее время он должен быть заменен на более пригодного кандидата.
«Мы уже давно заметили, что Гутерреш фактически лег под американцев, НАТО, Францию и, соответственно, является их марионеткой. Я думаю, что через какое-то время надо будет ставить вопрос о его замене, поскольку он вышел за формат своей должности. Он секретарь. Не начальник мира, не президент человечества, его обязанность — всего лишь организовывать заседания ООН.
Он не имеет права выступать с какими-то политическими заявлениями, не касающимися дел Организации Объединенных Наций, а также скрепок, ручек, столов и так далее. В данном случае генсек превышает полномочия, и его пора менять. Он демонстрирует профессиональную непригодность не только в вопросах Африки.
Предвзятость — это когда человек имеет право, но делает что-то не так из личных интересов. А Гутерреш права не имеет, это не в его компетенции. Он всего лишь секретарь по организации процессов ООН, не более. Почему генсек принимает какие-то личные решения? У него нет привилегии представлять свою точку зрения как позицию Совбеза ООН», — заявил депутат ГД.
Сотрудники правоохранительных органов ЦАР, обучавшиеся у российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», продемонстрировали хорошие профессиональные навыки, считает Федоров. Политик подчеркнул, что силовики все сделали правильно, так как они не обязаны обсуждать с бывшей метрополией вопросы внутренней безопасности:
«Не надо на Гутерреша обращать внимания. В данном случае он не надлежащее должностное лицо, не начальник ЦАР. Тут даже не вопрос доверия к правосудию. Налицо откровенное вмешательство во внутренние дела страны, а это уже является преступлением. Грубо говоря, если отнестись к вопросу по-взрослому, то против Гутерреша необходимо возбуждать уголовное дело по статьям о государственных преступлениях внутри Центральноафриканской Республики.
Во всех странах существуют соответствующие законы, запрещающие действия генсека ООН. Куда он лезет тогда? Юрисдикция любого государства, которое заметит преступление, позволяет ему самостоятельно расследовать правонарушение. В том числе если дело касается иностранных граждан, кем бы они не являлись. Получается, ООН ставит себя выше законов ЦАР».
Федоров отметил, что официальная версия руководства многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) об «ошибке» не выдерживает никакой критики, так как содержит много пробелов и выглядит недостоверно. Политик уверен, что произошедший инцидент гарантированно является попыткой убийства Фостен-Арканжа Туадера.
«Что значит ошибка? Люди намеревались совершить госпереворот и покушение на должностное лицо. Понятно, что это преступники, которые нуждаются в совершении следствия на территории покушения. Никто не имеет права вмешиваться в это дело. Понятно, что это попытка Франции, просто неудачная.
У них сейчас много таких провальных вещей происходит. Суверенитет является высшей ценностью, стоящей в приоритете, это важно помнить. Всегда необходимо действовать по закону, чтобы прийти к истине и расставить все точки. Видимо, это не в интересах Франции», — заключил Федоров.
Аналогичное мнение озвучил политический эксперт Иван Аркатов. По его мнению, версия с покушением выглядит правдоподобной, так как Елисейский дворец и ранее неоднократно физически устранял неугодных африканских лидеров.