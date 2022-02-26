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Депутат ГД Федоров: генсек ООН не имеет права вмешиваться в дела правоохранительных органов ЦАР

Весь мир
Депутат ГД Федоров: генсек ООН не имеет права вмешиваться в дела правоохранительных органов ЦАР
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Требование генсека ООН Антониу Гутерреша освободить французов, готовивших покушение на лидера Центральноафриканской Республики, является преступлением и вмешательством во внутренние дела ЦАР, считает депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Ранее генеральный секретарь проигнорировал законодательство африканской страны и потребовал выпустить арестованных граждан бывшей метрополии до официального завершения расследования. В интервью международной редакции Федерального агентства новостей политик заявил, что Гутерреш все чаще выходит за пределы своих должностных обязанностей и злоупотребляет полномочиями. По мнению народного избранника, в ближайшее время он должен быть заменен на более пригодного кандидата.

«Мы уже давно заметили, что Гутерреш фактически лег под американцев, НАТО, Францию и, соответственно, является их марионеткой. Я думаю, что через какое-то время надо будет ставить вопрос о его замене, поскольку он вышел за формат своей должности. Он секретарь. Не начальник мира, не президент человечества, его обязанность — всего лишь организовывать заседания ООН.

Он не имеет права выступать с какими-то политическими заявлениями, не касающимися дел Организации Объединенных Наций, а также скрепок, ручек, столов и так далее. В данном случае генсек превышает полномочия, и его пора менять. Он демонстрирует профессиональную непригодность не только в вопросах Африки.

Предвзятость — это когда человек имеет право, но делает что-то не так из личных интересов. А Гутерреш права не имеет, это не в его компетенции. Он всего лишь секретарь по организации процессов ООН, не более. Почему генсек принимает какие-то личные решения? У него нет привилегии представлять свою точку зрения как позицию Совбеза ООН», — заявил депутат ГД.

Депутат ГД Федоров: генсек ООН не имеет права вмешиваться в дела правоохранительных органов ЦАР
ФБА «Экономика сегодня» /

Сотрудники правоохранительных органов ЦАР, обучавшиеся у российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», продемонстрировали хорошие профессиональные навыки, считает Федоров. Политик подчеркнул, что силовики все сделали правильно, так как они не обязаны обсуждать с бывшей метрополией вопросы внутренней безопасности:

«Не надо на Гутерреша обращать внимания. В данном случае он не надлежащее должностное лицо, не начальник ЦАР. Тут даже не вопрос доверия к правосудию. Налицо откровенное вмешательство во внутренние дела страны, а это уже является преступлением. Грубо говоря, если отнестись к вопросу по-взрослому, то против Гутерреша необходимо возбуждать уголовное дело по статьям о государственных преступлениях внутри Центральноафриканской Республики.

Во всех странах существуют соответствующие законы, запрещающие действия генсека ООН. Куда он лезет тогда? Юрисдикция любого государства, которое заметит преступление, позволяет ему самостоятельно расследовать правонарушение. В том числе если дело касается иностранных граждан, кем бы они не являлись. Получается, ООН ставит себя выше законов ЦАР».

Депутат ГД Федоров: генсек ООН не имеет права вмешиваться в дела правоохранительных органов ЦАР
wikipedia.org / MONUSCO Photos / CC BY-SA 2.0

Федоров отметил, что официальная версия руководства многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) об «ошибке» не выдерживает никакой критики, так как содержит много пробелов и выглядит недостоверно. Политик уверен, что произошедший инцидент гарантированно является попыткой убийства Фостен-Арканжа Туадера.

«Что значит ошибка? Люди намеревались совершить госпереворот и покушение на должностное лицо. Понятно, что это преступники, которые нуждаются в совершении следствия на территории покушения. Никто не имеет права вмешиваться в это дело. Понятно, что это попытка Франции, просто неудачная.

У них сейчас много таких провальных вещей происходит. Суверенитет является высшей ценностью, стоящей в приоритете, это важно помнить. Всегда необходимо действовать по закону, чтобы прийти к истине и расставить все точки. Видимо, это не в интересах Франции», — заключил Федоров.

Аналогичное мнение озвучил политический эксперт Иван Аркатов. По его мнению, версия с покушением выглядит правдоподобной, так как Елисейский дворец и ранее неоднократно физически устранял неугодных африканских лидеров.

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