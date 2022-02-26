Власти Литвы закрыли небо для российских авиакомпаний

Вильнюс, 26 февраля. Правительство Литвы приняло решение закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Теперь российские самолеты не смогут осуществлять перелеты над данной территорией. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и связи Литвы.

Росавиация ранее заявила о закрытии воздушного пространства России для Болгарии, Польши и Чехии. Данную меру приняли в ответ на недружественное решение авиационных властей этих государств.

Некоторые страны уже начали закрывать свои воздушные пространства для России из-за обострения ситуации на Украине. О начале спецоперации в Донбассе ранее объявил президент России Владимир Путин. Он назвал это вынужденной мерой, поскольку киевский марионеточный режим своей агрессией по отношению к жителям ЛДНР не оставил Москве иного выбора.