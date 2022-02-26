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Актер Дмитрий Певцов: Западные СМИ — участники геноцида русских на Украине
Общество
Актер Дмитрий Певцов: Западные СМИ — участники геноцида русских на Украине
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов сожалеет, что среди его коллег из киноиндустрии нашлись те, кто принял участие в кампании по дискредитации российских вооруженных сил, проводящих операцию по принуждению Украины к миру.

«Я посмотрел список коллег, которые пытаются остановить «войну». Среди них есть уважаемые мною люди, и мне очень жаль, что они в этом списке. Они не в курсе, наверное, что против России идет гибридная война, одной из частей которой является пропаганда. То количество лжи, фейков, которые вбрасываются т. н. «друзьями», превышает все нормы. Мои коллеги, которые не занимались политикой, позволили политике заняться ими», — заявил Дмитрий Певцов.

По мнению актера, большинство из тех, кто призывает российское руководство остановить операцию на Украине, обмануты нацистской пропагандой. Другая часть занимается откровенным самопиаром на фоне резонансных событий.

«Но есть также часть, которая реально хочет быть лояльной Западу, потому что у них есть недвижимость за границей, активы в банках», — отметил Дмитрий Певцов.

Россияне, которые пытались разобраться в событиях на Украине последние восемь лет, по его словам, ясно себе представляют, с какими угрозами столкнулись РФ и подавляющее большинство украинцев.

«Я был в курсе ситуации, у меня десятки фотоснимков детей Донбасса и взрослых, которые были убиты за эти восемь лет. Западные СМИ знали об этом, но умалчивали информацию. Им невыгодно говорить об этом, потому что они участники геноцида», — высказал свою позицию Дмитрий Песков.

Актер Дмитрий Певцов: Западные СМИ участники геноцида русских на Украине
Из личного архива Дмитрия Певцова /
Актер считает одной из форм геноцида то давление, которое оказывают на российских деятелей культуры руководители европейских театров.

«Они должны вспомнить о событиях 1941–1945 годов, прежде чем ставить какие-либо запреты российскому дирижеру», — отметил депутат Госдумы.

Недемократичным актер считает и намерение Чехии наказывать граждан республики за выражение поддержки действиям России на Украине на демонстрациях или в социальных сетях. Как заявил генеральный прокурор Чехии Игор Стржиж, теперь чехам за это грозит наказание до трех лет тюрьмы.

«Если за взгляды хотят посадить, это травля, интеллектуальный геноцид. Вот вам и вся и их демократия», — резюмировал свою позицию Дмитрий Певцов.

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