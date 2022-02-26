Российским водителям рассказали, какие изменения вступают в силу с марта

Москва, 26 февраля. Российских автомобилистов ждут очередные изменения, которые вступят в силу уже в марте. Новые нормы касаются техосмотра, фотофиксации и получения медицинской справки, уточняют «Автоновости дня».

Так, с 1 марта появится штраф за езду на машине, которая не прошла техосмотр. Его размер составит 2 тысячи рублей. Однако наказание будет применяться не ко всем водителям, а только к категории, для которой данная процедура является обязательной.

Кроме того, ужесточатся требования к фотофиксации транспортного средства, проходящего ТО. Теперь авто необходимо будет снять со всех сторон, а на любые фотоэффекты наложен запрет. Также на снимке должен присутствовать сам технический эксперт.

Новшества коснутся и медсправок. Водители, получающие данный документ после лишения прав за пьяное вождение или отказ от медосвидетельствования, отныне будут проходить дополнительный тест на алкогольную или наркотическую зависимость.

Со следующего месяца заработать штраф можно будет и за парковку на территории газона или детской площадки. Размер санкции в этом случае составит 500 рублей.