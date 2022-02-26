Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 16:47
16:45
Происшествия
Аноним сообщил о «минировании» отделения Сбербанка на юго-востоке Москвы
16:45
Общество
Писатель Антипов прокомментировал призыв «Ельцин Центра» остановить операцию на Украине
16:45
Армия
Зеленский: Турция закрыла Черноморские проливы для кораблей ВМФ РФ
16:44
Политика
Немецкий журналист Фоаг перечислил страны, отказавшиеся вводить санкции против РФ
16:43
Происшествия
Часть фасада исторического здания обрушилась на улице Бабушкина в Петербурге
16:38
Общество
РЖД организовала более 10 тысяч дополнительных мест на поезда из южных регионов России
16:37
Политика
Эрдоган сообщил Зеленскому о направленных на прекращение огня усилиях Анкары
16:36
Происшествия
Вооруженные мародеры попытались захватить грузовик на маршруте Запорожье — Днепр
16:36
Общество
Воздушное пространство Румынии закроют для российских самолетов
16:35
Армия
Баранец раскрыл секрет ювелирного уничтожения «Градов» ВСУ на улицах Киева
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Российским водителям рассказали, какие изменения вступают в силу с марта

Общество
Российским водителям рассказали, какие изменения вступают в силу с марта
unsplash.com  /  Julia Tsukurova

Москва, 26 февраля. Российских автомобилистов ждут очередные изменения, которые вступят в силу уже в марте. Новые нормы касаются техосмотра, фотофиксации и получения медицинской справки, уточняют «Автоновости дня».

Так, с 1 марта появится штраф за езду на машине, которая не прошла техосмотр. Его размер составит 2 тысячи рублей. Однако наказание будет применяться не ко всем водителям, а только к категории, для которой данная процедура является обязательной.

Кроме того, ужесточатся требования к фотофиксации транспортного средства, проходящего ТО. Теперь авто необходимо будет снять со всех сторон, а на любые фотоэффекты наложен запрет. Также на снимке должен присутствовать сам технический эксперт.

Новшества коснутся и медсправок. Водители, получающие данный документ после лишения прав за пьяное вождение или отказ от медосвидетельствования, отныне будут проходить дополнительный тест на алкогольную или наркотическую зависимость.

Со следующего месяца заработать штраф можно будет и за парковку на территории газона или детской площадки. Размер санкции в этом случае составит 500 рублей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Российским водителям рассказали, какие изменения вступают в силу с марта
пдд штрафы автомобили водители
Комментировать