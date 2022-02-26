Песков: украинские националисты вели боевые действия во время приостановки продвижения ВС РФ

Москва, 26 февраля. Украинские националисты продолжали боевые действия во время приостановки продвижения российских войск в ходе спецоперации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, имели место столкновения с передвижными группами националистов, которые использовали легкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства.

Ранее сообщалось, что Песков заявил об отказе Украины вести переговоры с Россией. Во время ожидавшихся переговоров Владимир Путин приказал остановить продвижение войск на Украине. Сейчас спецоперация возобновлена, продвижение сил продолжилось днем