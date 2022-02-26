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Посольства в Австрии и Эстонии призвали граждан России соблюдать меры безопасности

Общество
Посольства в Австрии и Эстонии призвали граждан России соблюдать меры безопасности
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Москва, 26 февраля. Посольства России в Австрии и Эстонии обратились к россиянам на фоне резко возросшей угрозы провокаций в их отношении.

Так, российские дипломаты в Таллине призвали своих сограждан соблюдать повышенные меры безопасности из-за намечающихся там антироссийских акций. Соответствующее обращение опубликовано в социальных сетях посольства РФ.

«Рекомендуем избегать посещения центра Таллина во второй половине дня 26 февраля. Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь на провокации», — говорится в сообщении.

Эстония ранее закрыла воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее заявление сделал министр экономики и инфраструктуры страны Таави Аас.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Глава государства назвал это вынужденной мерой и отметил, что агрессия со стороны украинских властей, направленная на жителей ЛДНР, не оставила Москве иного выбора.

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