Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 17:57
17:56
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер познакомил подписчиков с новым членом семьи
17:56
Спорт
Сборная Швеции по футболу не станет играть с Россией в возможном матче отбора к ЧМ
17:55
Политика
Политолог Амплеев: Санкции против России вредят тем, кто их вводит
17:55
Происшествия
Житель Томска скончался в результате падения из маршрутки
17:54
Общество
Режиссер Надеин заявил, что фейк о Змеином острове распространен с целью дезориентации
17:53
Политика
Лавров объявил о готовности России работать над решением ситуации на Украине
17:53
Общество
Комендантский час с 22:00 введен в Тернопольской области Украины
17:53
Весь мир
Марокканцы обеспокоены массовым исчезновением пчел с пасек
17:52
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дела после падения снарядов в Ростовской области и на Кубани
17:51
Общество
Эдгард Запашный рассказал о своем отношении к артистам, не поддерживающим спецоперацию России на Украине
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Арнольд Шварценеггер познакомил подписчиков с новым членом семьи

Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер познакомил подписчиков с новым членом семьи
wikipedia.org  /  Governo do Estado de São Paulo / CC BY 2.0

Популярный актер Арнольд Шварценеггер продемонстрировал подписчикам нового члена своей семьи на своей странице в Instagram.

Речь идет о кареглазом щенке. Его вручили бывшему губернатору Калифорнии на Рождество. Шварценеггер дал собачке кличку «Шницель».

Сейчас щенок обживается в шикарном доме голливудской звезды. Он потихоньку знакомится с другими обитателями поместья. У Арнольда уже есть дома несколько собак. Их зовут Датч, Лапша и Черри. Также на территории дома «железного человека» обитают ослица Лулу и пони Виски. Актер очень любит животных.

«Черри безостановочно показывает ей зубы, а Лулу пыталась ее растоптать, так что мы работаем над их отношениями. По крайней мере, Виски ничего не волнует, пока она получает свою еду», — написал Шварценеггер на своей странице в Instagram.

Арнольд Шварценеггер познакомил подписчика с новым членом семьи
Prt Scr instagram.com / @schwarzenegger

Напомним, в феврале 2022 года Арнольд Шварценеггер и его супруга Мария Шрайвер официально развелись. Бракоразводный процесс занял долгих десять лет. Причиной такого затяжного процесса стал, конечно же, раздел имущества.

Супруги поженились в 1986 году. За это время они нажили немало общей собственности, но за десять лет развода у каждого из супругов появилась новая личная жизнь.

Кто знает, возможно, именно развод так повлиял на Шварценеггера.

На своей странице в Instagram он постоянно выкладывает новые снимки и видео с участием домашних мохнатых любимцев. На видеороликах видно, как Арнольд водит животных по квартире и позволяет им есть со своего стола.

Ранее сообщалось, что видеокассету с фильмом «Терминатор» продали в США за 2,5 млн рублей.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Арнольд Шварценеггер познакомил подписчиков с новым членом семьи
instagram шварценеггер собака питомцы дом
Комментировать