Арнольд Шварценеггер познакомил подписчиков с новым членом семьи

Популярный актер Арнольд Шварценеггер продемонстрировал подписчикам нового члена своей семьи на своей странице в Instagram. Речь идет о кареглазом щенке. Его вручили бывшему губернатору Калифорнии на Рождество. Шварценеггер дал собачке кличку «Шницель».

Сейчас щенок обживается в шикарном доме голливудской звезды. Он потихоньку знакомится с другими обитателями поместья. У Арнольда уже есть дома несколько собак. Их зовут Датч, Лапша и Черри. Также на территории дома «железного человека» обитают ослица Лулу и пони Виски. Актер очень любит животных.

«Черри безостановочно показывает ей зубы, а Лулу пыталась ее растоптать, так что мы работаем над их отношениями. По крайней мере, Виски ничего не волнует, пока она получает свою еду», — написал Шварценеггер на своей странице в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @schwarzenegger

Напомним, в феврале 2022 года Арнольд Шварценеггер и его супруга Мария Шрайвер официально развелись. Бракоразводный процесс занял долгих десять лет. Причиной такого затяжного процесса стал, конечно же, раздел имущества.

Супруги поженились в 1986 году. За это время они нажили немало общей собственности, но за десять лет развода у каждого из супругов появилась новая личная жизнь.

Кто знает, возможно, именно развод так повлиял на Шварценеггера.

На своей странице в Instagram он постоянно выкладывает новые снимки и видео с участием домашних мохнатых любимцев. На видеороликах видно, как Арнольд водит животных по квартире и позволяет им есть со своего стола.

Ранее сообщалось, что видеокассету с фильмом «Терминатор» продали в США за 2,5 млн рублей.