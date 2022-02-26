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Стоимость алкоголя может вырасти в российских ресторанах на 10-20%

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 16:09
Экономика
Стоимость алкоголя может вырасти в российских ресторанах на 10-20%
pixabay.com

Москва, 26 февраля. Российские рестораны получили сообщения от поставщиков о скором повышении цен на алкогольную продукцию, сообщил журнал Inc.Russia.

По имеющейся информации, стоимость алкогольных напитков в заведениях общепита может вырасти на 10-20%. Рестораторы также говорят о возникших проблемах с поставками других товаров, включая кофе, рыбу и морепродукты.

«Наши дистрибьюторы сталкиваются с проблемами из-за нарушения логистических цепочек: небо закрыто, как возить товары из Турции и Израиля не очень понятно. Цена на товары оттуда точно вырастет вместе с ростом издержек на доставку», — рассказал владелец сети заведений «Раковая» Евгений Ничипурук.

Предприниматели уже начали готовиться к корректировкам своих меню. В то же время они планируют увеличить долю продуктов отечественного производства в своем ассортименте.

Ассоциация гастрономических журналов России ранее подвела итоги национальной премии WhereToEat. Лидером топа-100 заведений стал московский Twins Garden, который получил в прошлом году две звезды Michelin.

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