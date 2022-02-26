Депутат Госдумы Аксаков предложил продлить в РФ программу льготной ипотеки

Москва, 26 февраля. Программу льготной ипотеки в России могут продлить на три года, если правительство и Центробанк прислушаются к предложению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, сообщает «Парламентская газета».

Политик напомнил, что миллионы семей с детьми уже приобрели жилье по этой программе и остались довольны.

«Благодаря программе льготной ипотеки многие смогли улучшить жилищные условия. Я бы посоветовал Правительству вместе с Центробанком эту программу продлить. Это в том числе важно не только для решения проблем населения, а для того, чтобы простимулировать спрос населения на жилье», — отметил Аксаков.

Строительный сектор, по его словам, важен для поддержки экономики. Продление программы льготной ипотеки позволит людям осознаннее подходить к покупке жилья, а не делать импульсивные приобретения из страха, что такого шанса больше не будет.

Кабмин РФ ранее продлил программу до 1 июля 2022 года, уровняв условия ее выдачи для всей страны — покупка жилья в новостройке, ставка 7% годовых, первоначальный взнос от 15% и сумма кредита в пределах 3 млн рублей.

Между тем вице-премьер Виктория Абрамченко поручила разработать льготную сибирская ипотека. По ней можно будет купить жилье в 10 субъектах Сибирского федерального округа.