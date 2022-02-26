Премьер-министр Италии Драги одобрил отключение России от SWIFT

Рим, 26 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Италии Марио Драги. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства Италии.

Итальянский премьер-министр выразил полную поддержку главе Украины и заявил, что одобряет введенные Евросоюзом санкции против России. Также Драги подчеркнул, что поддерживает отключение Российской Федерации от SWIFT.

«Премьер-министр подтвердил, что Италия полностью поддерживает санкционную линию ЕС в отношении России, включая меры, которые касаются отключения РФ от системы платежей SWIFT»,– указывается в сообщении.

Сообщается также, что Рим окажет помощь украинской стороне «в защите». Ранее такие санкции одобрил и глава МИД Луиджи Ди Майо. Пресса писала, что Италия пыталась избежать введения ограничительных мер, которые обсуждаются Евросоюзом. Итальянский министр экономики и финансов Даниэле Франко высказывался, что отключение РФ от SWIFT может привести к проблемам при оплате поставок газа в Европу.

Ранее США заявили о введении санкций против российского лидера Владимира Путина. Также в санкционный список попал глава российского МИД Сергей Лавров.