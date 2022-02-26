Против дезинформации и нацизма: предприниматель и патриот Евгений Пригожин будет вести спецколонку ФАН

Президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Цель операции — защита жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.

Тем временем западные политики и СМИ начали свои информационные операции. В мировом медиапространстве резко вырос уровень русофобии. В ход идут фейки и даже отрицание факта геноцида жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет жили под обстрелами киевских властей.

Откровенный поток дезинформации не мог остаться без внимания настоящих российских патриотов. Бизнесмен и глава попечительского совета Медиагруппы «Патриот» Евгений Пригожин будет вести свою авторскую колонку для Федерального агентства новостей. В ней читатели смогут ознакомиться с мнением предпринимателя об актуальных событиях в мире.

Первый текст Евгения Пригожина будет опубликован 26 февраля, в 19:00 по московскому времени. Следите за обновлениями!