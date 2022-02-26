Политолог Амплеев: Санкции против России вредят тем, кто их вводит

Введенные против России санкции больше всего вредят тем, кто их принимает. Об этом корреспонденту ФАН рассказал политолог Роман Амплеев.

Эксперт сделал краткий экскурс в историю и вспомнил, что сотрудничество между СССР и США не прекращалось даже во время холодной войны. Взаимные распри не мешали совместному развитию космических технологий, к примеру.

«Еще нужно подумать, кому введенные в отношении России санкции вредят больше и как они будут работать. На Западе многие заинтересованы в нормальных отношениях с нашей страной, да и в других частях планеты больше настроены на сотрудничество, нежели на конфронтацию. Стоит, к примеру, вспомнить и отношения СССР и США в прошлом веке: вроде бы холодная война идет, но в то же время развивается и сотрудничество в космосе (проект «Союз — Аполлон») и в других отраслях. Нельзя «закрыть» Россию, это невозможно», — сказал корреспонденту ФАН политолог Роман Амплеев.

ФБА «Экономика сегодня» /

Он также акцентировал свое внимание на том, что России важно выработать иммунитет к возможному влиянию Запада. Амплеев высказал и свое недоумение в отношении граждан, которые радуются, читая о введенных санкциях. По его мнению, подобное поведение отдает психическим нездоровьем.

«Необходимо развивать российскую науку, культуру, сельское хозяйство, внутренний туризм, который несет в себе неисчерпаемый потенциал. Конечно, в политике не принято мыслить и говорить категориями любви, но именно сейчас нам, гражданам России, не хватает именно любви и уважения к собственной стране и истории. И я искренне не понимаю тех, у кого такой же паспорт в кармане, какой и у меня, почему они так радуются зарубежным санкциям в отношении России. Это, извините, каким-то мазохизмом отдает и вызывает опасения о внутреннем состоянии человека», — говорит политолог Роман Амплеев корреспонденту ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота». Заявление сделал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.