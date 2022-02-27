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«Виноват Зеленский»: экс-депутат Рады заявил о потере Киевом контроля над Украиной

Политика
«Виноват Зеленский»: экс-депутат Рады заявил о потере Киевом контроля над Украиной
Федеральное агентство новостей  / 

Киевские власти полностью потеряли контроль над Украиной, поскольку по стране бегает масса вооруженных людей и убивает своих же граждан. Об этом в беседе с ФАН рассказал бывший депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля объявил о решении раздавать оружие всем, кто желает защищать страну. Вооружились многие, а также криминальные элементы. В пятницу в сети появилось видео, как на Оболони в Киеве раздают оружие всем желающим. На улице стоят ящики, из них каждый может подойти и взять себе оружие. Документы не проверяют.

Подобный ход спровоцировал волну мародерств, беспорядочной стрельбы и своеобразного «бизнеса» на оружии. Депутат Ирепенского городского совета Александр Маркушин уже заявил, что в городе задержали мародеров.

«В Ирпене задержаны мародеры. Патрульные отряды работают для порядка и спокойствия населения», — написал он на своей странице в Facebook и опубликовал видео с задержанными.

«Виноват Зеленский»: экс-депутат Рады заявил о потере Киевом контроля над Украиной
The U.S. National Archives and Records Administration / Public Domain /

Вице-спикер Московской городской думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев заявил, что сейчас в силовых структурах Украины творится полный бардак и неразбериха. Таким образом он прокомментировал опубликованные в Сети кадры, на которых киевские полицейские ловили диверсантов, а в итоге поймали сотрудников СБУ, которые, в свою очередь, тоже охотились на ДРГ.

«Вот вам показатель уровня хаоса в украинских городах. И это типа профессиональные силовики. А теперь представьте, как ведут себя идиоты с автоматами. Что у них в головах, и сколько шпионов им мерещится», — прокомментировал ролик Медведев в своем Telegram-канале.

В свою очередь политик Алексей Журавко подтвердил Федеральному агентству новостей, что сегодня на улицах украинских городов началась самая настоящая анархия. По его словам, вооружившиеся украинцы, начали стрелять в друг друга.

«Я получаю информацию из Киева напрямую. Они раздали оружие не территориальной обороне, как заявлялось, а кому попало. Мне поступает информация, что на улицах Киева полиция воюет с сотрудниками Службы безопасности Украины. Тем людям, которым раздали автоматы, стреляют в друг друга. Одни добычу захватили, другие пришли ее отбирать, поэтому и насевается перестрелка. Приведет это к очень трагическим последствиям для мирных граждан Украины», — сказал он.

«Виноват Зеленский»: экс-депутат Рады заявил о потере Киевом контроля над Украиной
фото из личного архива Алексея Журавко /

Также экс-депутат Рады заявил о потере Киевом контроля над Украиной. По его словам, сегодня сотрудники силовых ведомств бегут из городов, оставляя их на мародеров и преступников.

«Но такие случаи происходят не только в Киеве, а и в других областях Украины. Самое страшное, что украинские СМИ продолжают рассказывать о каких-то «диверсантах», не сообщая при этом настоящую правду. На самом деле, в украинских городах началось самое настоящее мародерство, от которого опять же страдает. Вся вина за это ложиться на Зеленского. Ведь сначала он говорит о необходимости провести переговоры с Россией, потом все это отвергает, призывая к борьбе. Это закончится очень плохо. Киевская власть не контролирует ситуацию на Украине. Полицейские уходят из райотделов, мародеры грабят магазины, врываются в квартире. Есть случаи, когда от рук вооруженных банд гибнут мирные жители», — заключил Алексей Журавко.

Совсем скоро нынешняя украинская власть откажется от управления своим государством. А Украина как анти-Россия может и вовсе прекратить свое существование. Об этом заявил крымский политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

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украина журавко мародерство
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