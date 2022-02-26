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Песков: Россия готовилась к санкциям заблаговременно

Экономика
Песков: Россия готовилась к санкциям заблаговременно
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 26 февраля. Санкции Запада весьма серьезные, однако Россия готовилась к ним заблаговременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что руководство страны принимает меры для бесперебойной работы экономики. Представитель Кремля добавил, что для ответа на действия Запада требуется анализ и координация профильных ведомств.

Власти Аргентины ранее отказались вводить санкции против России из-за ситуации на Украине. Такое сообщение появилось после того, как Киев потребовал от Буэнос-Айреса объявить экономические ограничения в отношении РФ.

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