Песков: Россия готовилась к санкциям заблаговременно

Москва, 26 февраля. Санкции Запада весьма серьезные, однако Россия готовилась к ним заблаговременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что руководство страны принимает меры для бесперебойной работы экономики. Представитель Кремля добавил, что для ответа на действия Запада требуется анализ и координация профильных ведомств.

Власти Аргентины ранее отказались вводить санкции против России из-за ситуации на Украине. Такое сообщение появилось после того, как Киев потребовал от Буэнос-Айреса объявить экономические ограничения в отношении РФ.